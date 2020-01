Moção de Francisco Rodrigues dos Santos vence congresso do CDS com 46%

A moção de estratégia global Voltar a Acreditar, de Francisco Rodrigues dos Santos, ganhou com 671 votos, 46% do total, ficando à frente da proposta de João Almeida (32%), por mais 109 votos. Já Filipe Lobo d’Ávila, outro candidato à liderança do CDS, com a moção intitulada Juntos pelo Futuro, ficou em terceiro lugar com 209 votos. Votaram 1449 congressistas.

Com este resultado, Francisco Rodrigues dos Santos terá de apresentar lista à comissão política nacional e aos outros órgãos nacionais. As listas são votadas este domingo de manhã, no segundo e último dia do congresso do CDS, a decorrer em Aveiro.