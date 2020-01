Filipe Lobo d’Ávila é primeiro vice-presidente

Filipe Lobo d’Ávila é o primeiro vice-presidente da direcção do CDS que hoje é eleita e que será presidida por Francisco Rodrigues dos Santos, soube o PÚBLICO.

O convite feito por Rodrigues dos Santos a Lobo d'Ávila, bem como a aceitação do lugar na nova direcção do CDS, que sairá hoje do 28.º Congresso em Aveiro, surgem em nome da pacificação, explicou um responsável pelo processo de elaboração das listas ao PÚBLICO.

O vencedor do Congresso e candidato único a presidente do CDS é Francisco Rodrigues dos Santos, cuja moção de estratégia global, Voltar a Acreditar, teve 671 votos, 46% do total.

João Almeida teve 562 votos que representam 39%.

Lobo d'Ávila foi o autor da moção Juntos pelo Futuro que na votação da madrugada de ontem ficou em terceiro lugar com 209 votos e uma percentagem de 14,5%.

Votaram 1449 congressistas.