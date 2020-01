Work hard, party harder é o lema deste escritório

Os trabalhadores entram no espaço e são confrontados com citações de Albert Einstein ou Isaac Newton. As salas de reunião têm os nomes de Charles Darwin, Marie Curie ou Galileu inscritos nas portas e paredes. São “grandes homens e mulheres da história”, conta o projecto Living Offices, e é natural que a casa resgate a sua memória. Para a empresa de software Critical Manufacturing, um dos principais valores é inspirar os membros da equipa “para serem os melhores a inovar”.

E se é vontade de inovar que move a empresa, o espaço, com sede na Rua Engenheiro Frederico Ulrich, na Maia, reúne as condições para estimular a criatividade. As amplas e longas ilhas de trabalho foram desenhadas com luz natural e, uma vez que não são separadas por gabinetes, facilitam o contacto entre diferentes equipas. Há ainda os mais reservados pods, por outro lado, “para momentos em que é necessário mais foco”, e que criam uma “área tranquila de lazer”.

Lazer é algo que a Critical Manufacturing não menospreza (dá para perceber pelo slogan “Work hard, party harder”, escrito em ponto grande numa das paredes dos escritórios). A copa é um dos espaços predilectos “para momentos de descontração e conversas” e a zona com sofás, dardos e PlayStations anima as “pausas em grupo ou individuais”. A empresa disponibiliza ainda um orçamento para que uma equipa voluntária de colaboradores possa organizar eventos internos.

Este é o quarto episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

