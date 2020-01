Montijo ou Alcochete?

Curiosa a reportagem do PÚBLICO que nos dá conta de que os municípios governados por socialistas (como é caso do Montijo) concordam com o aeroporto no Montijo e os governados por comunistas preferem o aeroporto em Alcochete. Parece que a localização do aeroporto é uma questão ideológica e não uma questão técnica e de gestão do território.

Acontece que Alcochete e Montijo são soluções diferentes. Alcochete foi a solução escolhida para o Novo Areoporto de Lisboa (NAL) depois de rejeitadas as soluções de Rio Frio (ainda no tempo de Marcelo Caetano) e da Ota. Esta solução, que suprimiria o aeroporto da Portela (pelo menos para voos internacionais) incluía a terceira travessia do Tejo (TTT) e uma notável remodelação da rede ferroviária em ambas as margens do Tejo. Até havia uma ligação à linha de alta velocidade Lisboa-Madrid (o famigerado TGV).

Mas veio a crise financeira de 2008 e tudo parou. Como o movimento de passageiros tem aumentado vertiginosamente, se nada se fizer Lisboa terá de rejeitar receber mais passageiros com prejuízos para as receitas do turismo. Surgiu então a ideia da solução “Portela +1” . Para o tal “mais um” foi escolhido o Montijo, que era encarado como uma solução provisória até o pais conseguir construir o tal NAL em Alcochete.

Parece que todos os municípios têm razão. Estão é falar de coisas diferentes, como se fosse só uma.

Carlos Anjos, Lisboa

Cuspir no prato onde se comeu

A surpresa, a tragédia e o horror - afinal a empresária Isabel dos Santos é o Diabo na terra. Parece que ninguém se lembra que a angolana foi a única a querer ficar com o produto tóxico chamado BPN (Banco Português de Negócios) ou da quantidade de bajuladores, políticos, empresários e grupos económicos que vieram ao beija-mão sedentos do capital angolano. É feio cuspir no prato do empreendedorismo onde se comeu, ainda mais sem que banqueiros, empresários, parceiros de negócio, entidades reguladoras, auditores e até Governos se apercebessem de irregularidades ou questionassem donde vinha tanta riqueza.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Livre? Livra!

Na dia 17 de Janeiro, no seu habitual espaço “ConsoanteMuda”, Rui Tavares inicia o seu texto escrevendo que “Sim, eu sei. Vocês estão à espera que eu escreva sobre o Livre. E eu escreverei, mas após o congresso do meu partido que se realiza neste fim-de-semana”.

O PÚBLICO publicou vários textos sobre o congresso do Livre, além de artigos de opinião de Luís Aguiar-Conraria e Ricardo Sá Fernandes. Contudo, o mentor do Livre até hoje ainda não cumpriu a sua promessa. Ora esta sua atitude leva-me a deduzir que o “dossier Livre” vai ficar, pela sua parte, para as calendas e depois, eventualmente, justificará com um “isso é assunto passado, há que olhar agora para o futuro”, “já não vale a pena”. Até porque, adito, os assuntos têm a sua oportunidade.

Assim, apetece-me sugerir a Rui Tavares que mude o título do seu espaço para “ConsoanteMudo”, já que vai, pelos factos que registo, mudando consoante lhe apraz.

José P. Costa, Lisboa