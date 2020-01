Um dos advogados portugueses de Isabel dos Santos, em carta divulgada há dias a propósito da renúncia à representação da sua cliente, da saída da sociedade de advogados a que pertencia e até da suspensão temporária do seu exercício da profissão, explica que o fez para não prejudicar terceiros, embora “sem qualquer admissão de culpa”. Ora, pelo que temos visto, esta última expressão poderia ser comum a muitos dos que em Portugal – advogados, empresários, banqueiros e outros –, depois da aparatosa divulgação internacional dos “Luanda Leaks”, decidiram cortar os vínculos que os ligavam à “mulher mais rica de África”. Como se, no fundo, nunca tivessem nada a ver com ela e tivessem sido apanhados de surpresa por um escândalo a que seriam estranhos.

