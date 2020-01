A incrível e trágica história dos irmãos Fresco

A 27 de Janeiro de 1945 o exército russo entrou no campo de concentração alemão de Auschwitz-Birkenau, instalado na Polónia. A data tornou-se símbolo da libertação do horror nazi e é hoje celebrada como o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. Quando passam 75 anos desde a libertação do campo recordamos a história de Michael Fresco, o único português de que há registo de ter estado em Auschwitz. E contamos a história de dois dos seus cinco irmãos que, apesar de viverem em França, como ele, escaparam à deportação.