Pinto da Costa diz ter “total confiança” em Sérgio Conceição

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, tem “total confiança nos jogadores e no treinador”, Sérgio Conceição, que no sábado colocou o lugar à disposição, de acordo com a newsletter oficial dos “dragões”.

“O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, esteve ontem [sábado] reunido com a equipa, no balneário, e deixou uma mensagem clara: tem total confiança nos jogadores e no treinador e acredita que terça-feira será dada uma demonstração de força no jogo frente ao Gil Vicente”, lê-se na publicação deste domingo da Dragões Diário.

Na newsletter dos “azuis e brancos” lê-se ainda que “o FC Porto está envolvido em três competições [I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa] e todos no grupo seguirão juntos até ao fim”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sábado, Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição da administração do clube, após a derrota na final da Taça da Liga de futebol com o Sporting de Braga (1-0).

Na flash interview da Sport TV, o técnico, campeão pelos “dragões” em 2017/18, disse ter colocado o lugar “à disposição do presidente” e afirmou que os “azuis e brancos” estão “sem união dentro do clube”.

Após o encontro, Sérgio Conceição não marcou presença na conferência de imprensa e passou na zona mista do estádio acompanhado pelo presidente do clube “azul e branco” e também pelo dirigente Luís Gonçalves.