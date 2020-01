“Não estou agarrado a nada, confio é muito no meu trabalho”, diz Silas

O treinador do Sporting reconheceu neste domingo que o Marítimo é uma boa equipa, mas acredita que o clube de Alvalade tem argumentos para vencer o jogo de segunda-feira, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, em Alvalade.

“O Marítimo é uma boa equipa que vem de seis jogos sem perder, que apresenta um futebol agradável e que, seguramente, nos vai complicar a vida. Mas nós achamos que temos argumentos para poder vencer”, disse Jorge Silas, na conferência de imprensa de antevisão da partida, na Academia de Alcochete.

Sobre a eventual estreia do mais recente reforço do Sporting, Andraz Sporar, frente ao Marítimo, Jorge Silas remeteu uma decisão para depois do treino a realizar segunda-feira.

“Temos uma série de condicionantes: o campeonato onde estava a jogar está parado, os últimos dias para ele foram diferentes, com alguma tensão e acabou por ter um problema gástrico que o deixou um pouco debilitado”, disse Jorge Silas.

“Treinou na sexta-feira, ontem [sábado] não treinou, hoje já estava melhor, treinou um bocadinho, mas ainda se sente debilitado. Nós ainda vamos ter um treino amanhã [segunda-feira], vamos ver como é que ele sente. A nível técnico e tático não nos surpreendeu, foi bom, mas, naturalmente, está um pouco debilitado. Amanhã será o dia ideal para percebermos se está em condições de nos ajudar ou não”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de sair do Sporting, Jorge Silas disse que o seu lugar sempre esteve à disposição dos dirigentes do Sporting e garantiu que não haverá qualquer problema no dia em que o Sporting prescindir dos seus serviços.

“O meu lugar está à disposição desde o primeiro dia em que entrei aqui. Não estou aqui agarrado a nada, eu confio é muito no meu trabalho. Mesmo os 19 pontos não me dizem nada. De cada vez que entro num treino, entro muito seguro do que vou trabalhar. E no jogo ainda mais”, disse.

Confrontado com o eventual estado de ansiedade de Bruno Fernandes e com o reflexo que a indefinição em torno da transferência do médio sportinguista poderá estar a ter em termos de exibições e resultados do jogador e da equipa, Jorge Silas garantiu que Bruno Fernandes continua a ser um jogador empenhado.

Quanto aos 19 pontos que o separam do líder do campeonato, Jorge Silas assegurou que isso também não afeta a forma como continua a trabalhar e lembrou que o Sporting não foi inferior ao FC Porto e ao Benfica apesar dos resultados negativos nos jogos recentes com os dois primeiros classificados do campeonato.

“No jogo com o Porto não merecíamos perder, com o Benfica também não. E com o Braga perdemos quando tínhamos menos um [expulsão de Bolasie]. A nível de exibições não considero que tenha sido mau”, disse, reconhecendo que o que a imagem que fica no final é sempre em função dos resultados e não as exibições e os golos falhados.

O Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, recebe o Marítimo, 11.º com 20 pontos, a partir das 21:00 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.