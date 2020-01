Kobe Bryant, estrela da NBA, morre em queda de helicóptero na Califórnia

O jogador da NBA Kobe Bryant morreu este domingo aos 41 anos num desastre de helicóptero em Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o Los Angeles Times, Kobe viajava com pelo menos mais três pessoas no seu helicóptero particular quando este se despenhou. O embate com o solo terá provocado um incêndio. Os serviços de emergência médica foram chamados ao local, mas não encontraram sobreviventes.

De acordo com o jornal norte-americano, o helicóptero despenhou-se por volta das 10h desde domingo (hora local, por volta das 18h em Portugal Continental) numa zona com colinas perto da cidade de Calabasas, em Los Angeles. O jornal avança que as condições meteorológicas não eram as melhores e que estava bastante nevoeiro na altura do acidente.

A queda provocou um incêndio e dificultou o acesso dos bombeiros e das equipas de emergência à aeronave, disse fonte dos bombeiros local ao diário.

Kobe Bryant fez em Abril de 2016 o seu último jogo na NBA, pondo fim a uma carreira de 20 anos. O Black Mamba, alcunha pela qual era conhecido, fica para a história como um dos melhores jogadores de sempre.

