Insultos e pedidos de demissão de Sérgio Conceição: a recepção ao FC Porto no Dragão

Cerca de meia centena de adeptos do FC Porto receberam este domingo a equipa com assobios e insultos à chegada ao Estádio do Dragão, após a derrota na final da Taça da Liga em futebol, frente ao Sporting de Braga.

A polícia já estava preparada para qualquer incidente e, pouco antes da chegada do autocarro dos “dragões”, colocou dois carros em frente à entrada da garagem do Estádio do Dragão para evitar que os adeptos descontentes chegassem perto. A empresa de segurança do clube também esteve de prevenção.

Apesar dos inúmeros insultos, pedidos para o treinador Sérgio Conceição se demitir e para que fosse falar com os adeptos, a saída do plantel e da equipa técnica foi feita sem complicações.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falhou no sábado a conferência de imprensa após a derrota na final da Taça da Liga abandonando o estádio ao lado do presidente Pinto da Costa.

Após a final da 13.ª edição da Taça da Liga, Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição da administração do clube, na flash interview da Sport TV, tendo afirmado que falta “união dentro do clube”.

Com a derrota, os “dragões” perderam o primeiro título da temporada, estando em segundo lugar na I Liga portuguesa, a sete pontos do líder Benfica, e nas meias-finais da Taça de Portugal, em que vão defrontar o Académico de Viseu, além da Liga Europa, em que vão jogar, nos 16 avos de final, com os alemães do Bayer Leverkusen.

“Nós temos de olhar para dentro. É preciso responsabilidade colectiva. Não estou a falar do grupo de trabalho, é toda a gente. É difícil trabalhar em determinadas condições”, atirou Conceição.

Antigo jogador do clube, Conceição conquistou, até agora, uma Liga portuguesa e uma Supertaça pelos portistas, conseguindo 38 vitórias em 52 jogos no primeiro ano, 42 triunfos em 57 encontros na temporada passada e, já nesta época, 25 vitórias em 34 partidas.

O Sporting de Braga venceu no sábado o FC Porto, por 1-0, no jogo da final da Taça da Liga de futebol, disputado em Braga, com um golo de Ricardo Horta aos 90+5 minutos.