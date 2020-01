Espanha derrota Croácia na final do Europeu

A Espanha revalidou neste domingo o título de campeã europeia de andebol masculino, ao derrotar a selecção da Croácia, por 22-20, na final disputada em Estocolmo, na Suécia.

Numa final bastante disputada, os espanhóis, que ao intervalo venciam por 12-11, revalidaram o título conquistado em 2018.

A selecção portuguesa terminou o Euro 2020 no sexto lugar, a melhor classificação de sempre, que superou a sétima posição alcançada em 2000, na prova disputada na Croácia.

Portugal, que no sábado foi derrotado pela Alemanha por 29-27, no jogo de atribuição do quinto lugar, garantiu presença no torneio pré-olímpico Tóquio 2020.