Diogo Dalot estreou-se a marcar pelo Manchester United

O defesa português Diogo Dalot estreou-se neste domingo a marcar pelo Manchester United, na goleada por 6-0 sobre o Tranmere, que garantiu aos “red devils” a passagem aos oitavos de final da Taça de Inglaterra em futebol.

Diogo Dalot, que se transferiu do FC Porto para a equipa inglesa na temporada 2017-18, apontou aos 13 minutos o segundo dos seis golos da equipa visitante, que está a ter um dos seus piores desempenhos de sempre na liga inglesa, ocupando a quinta posição a distantes 33 pontos do líder Liverpool.

No terreno do Tranmere, do terceiro escalão do futebol inglês, a equipa orientada por Solskjaer, inaugurou o marcador aos 10 minutos, por intermédio de Maguire, e chegou aos 5-0 ainda no primeiro tempo.

Depois do golo de Dalot, que não tem sido opção para o técnico, marcaram para o United Lindgard (16), Jones (41) e Martial (45).

No segundo tempo, uma grande penalidade convertida por Greenwood, fechou a contagem e garantiu a presença do United nos “oitavos” da Taça da Inglaterra, troféu que a equipa já venceu por 12 vezes.