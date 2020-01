Benfica entra na segunda volta a vencer

O Benfica foi este domingo a Paços de Ferreira vencer por 2-0, em partida da 18.ª jornada do campeonato, que marca o arranque da segunda volta do prova.

Os “encarnados” inauguraram o marcador aos 39’, por Rafa Silva, aumentando a vantagem no início do segundo tempo, com um golo de Vinicius.

Esta é a 17ª vitória dos lisboetas esta temporada na Liga, onde seguem na liderança agora com dez pontos de vantagem provisória para o FC Porto, que irá jogar apenas nesta terça-feira, na recepção ao Gil Vicente.