Atlético de Madrid empata e vê Sevilha fugir no terceiro lugar

O Atlético de Madrid somou neste domingo o quarto encontro consecutivo sem vencer, ao empatar em casa com o Leganés (0-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Com João Félix a titular, o Atlético de Madrid não conseguiu marcar frente ao Leganés, que jogou o último minuto dos descontos com Jonathan Silva, ex-Sporting, na baliza, depois da expulsão do guarda-redes Cuellar, num encontro em que Kevin Rodrigues foi eleito o melhor em campo.

Três dias após a eliminação na Taça do Rei frente ao Cultural Leonesa (2-1, após prolongamento), o Atlético de Madrid voltou a marcar passo na luta pelos lugares cimeiros da Liga espanhola.

Este foi mesmo o quatro encontro sem triunfos dos “colchoneros”, depois do empate com o Real Madrid (0-0), na Supertaça - perdeu no desempate por grandes penalidades -, e da derrota com o Eibar (2-0), para o campeonato.

Com este resultado, o Atlético de Madrid ficou na quarta posição, com 36 pontos, a sete do Barcelona e do Real Madrid (menos um jogo) e a dois do Sevilha.

O Leganés somou um ponto importante na luta pela manutenção, mas mantém-se no 19.º e antepenúltimo posto, a três pontos da “linha de água”.

Em Itália, o Inter de Milão também registou um mau resultado e somou o terceiro empate consecutivo na Liga italiana. Desta vez, não foi frente ao Cagliari, na 21.ª jornada, e pode ver a líder Juventus afastar-se.

O argentino Lautaro Martínez, que viria a ser expulso nos descontos, colocou os milaneses em vantagem aos 29 minutos, mas o belga Radja Nainggolan, ex-jogador do Inter, fez o empate aos 78’, num remate de fora da área que desviou num defesa.

Com o terceiro empate consecutivo, o Inter de Milão, segundo classificado, com 48 pontos, pode ver a Juventus ficar a seis pontos de distância, caso a equipa de Cristiano Ronaldo vença neste domingo na visita a Nápoles.

O Cagliari subiu ao sexto lugar, com 31 pontos, em igualdade com o AC Milan, que é sétimo.