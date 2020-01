Pedro Abrunhosa: “Os políticos deveriam ter uma remuneração mais digna”

Recebe-nos no estúdio que abriu em Canelas, em Vila Nova de Gaia, na periferia do Porto. Aos 59 anos, Pedro Abrunhosa olha para o país com o optimismo de quem vê as melhorias alcançadas em democracia, o cepticismo perante a lentidão e a ineficácia da política (na descentralização, por exemplo) e algum receio perante a ascensão de figuras como André Ventura. O populismo do deputado do Chega “é um rastilho que se acende rapidamente num país como o nosso”, um “vírus” que pode encontrar alvos em todos os campos políticos, da direita à esquerda, avisa em entrevista ao P2. “As pessoas continuam a trabalhar dez horas por dia, de sol a sol. Tudo isto deu terreno fértil para o populismo crescer.” Uma conversa sobre Portugal (mas também o mundo e até Marte) e o futuro, quase sem música.

