Há 400 anos, o submarino de Cornelis Drebbel navegou três horas pelo fundo do Tamisa

O estranho barco desapareceu sob as águas do Tamisa, com 13 ocupantes a bordo, perante os olhos incrédulos da multidão. Entre os espectadores, estava o rei Jaime I, ansioso por descobrir se a engenhoca do seu inventor de serviço funcionava ou não — e se este regressava para contar a aventura ou acabaria sepultado no fundo do rio.

