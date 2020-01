Diferenças entre um polícia e um criminoso

Vamos cá ver se a gente se entende: no dia em que me apanharem numa conversa de Benfica-Sporting em torno da violência policial, mergulhem-me em alcatrão, decorem-me com penas e expulsem-me da cidade. É para mim absolutamente inconcebível que a discussão sobre os acontecimentos da Amadora se resuma a esta lógica de pré-escolar: quem costuma votar em partidos de direita tem de ser a favor da polícia, independentemente daquilo que a polícia faça; quem costuma votar em partidos de esquerda tem de ser a favor de pessoas de pele negra, independentemente daquilo que a pessoa faça.

Continuar a ler