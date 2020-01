Motorista de autocarro envolvido em incidente com Cláudia Simões foi agredido em Massamá

Um motorista de autocarro da transportadora Vimeca foi agredido na noite desta sexta-feira em Massamá, concelho de Sintra. Segundo confirmou fonte da Polícia de Segurança Pública ao PÚBLICO, trata-se do mesmo motorista envolvido no incidente com Cláudia Simões, uma mulher de 42 anos que acusa a PSP de agressões e racismo.

O funcionário da Vimeca, atacado por um grupo de indivíduos, foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra, apresentando escoriações.

O incidente ocorreu na Avenida 25 de Abril e o alerta para os serviços de emergência foi dado por volta das 21h40. Duas carrinhas do pelotão de intervenção rápida da PSP foram destacadas para o local.

Foi no domingo que Cláudia Simões acusou um agente da PSP de a ter agredido após uma viagem de autocarro, o número 163 da Vimeca. Segundo um comunicado oficial daquela polícia, o agente foi chamado pelo motorista por, alegadamente, a passageira se recusar a pagar o título de transporte da filha, tendo o operacional imobilizado e algemado a mulher de 42 anos por esta se mostrar “agressiva”. Outra versão contam Cláudia Simões e o seu sobrinho, que alegam que o motorista empregou linguagem racista e que o agente da PSP recorreu à força após um comentário da passageira. Não teria havido recusa em pagar o bilhete, mas sim teriam deixado o passe em casa.

Cláudia Simões acabaria por ser levada para a esquadra da PSP e, mais tarde, receber assistência médica, com os bombeiros a encontrarem a vítima na via pública com traumatismos e escoriações. A PSP alega que a mulher sofreu uma queda na rua, fora da esquadra.

O Ministério da Administração Interna pediu uma inspecção ao caso. Paralelamente, a Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI), a “polícia dos polícias”, abriu um processo administrativo ao Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública por causa de um post que aquela organização publicou no Facebook em defesa do agente acusado de agredir Cláudia Simões, em que se insinuava que a vítima teria doenças.