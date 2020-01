Protecção de Dados diz que OE2020 prevê trocas de informações inconstitucionais

O acesso e a troca de informações entre bases de dados de serviços e organismos públicos e entidades do sector privado ou social, assim como a divulgação de listas de devedores à Segurança Social ou de condenações judiciais que estão previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) ferem diversas garantias constitucionais sobre protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Quem o diz é a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) no seu parecer sobre o OE2020.

Continuar a ler