Mota Soares: “Custa-me ouvir que há uma direita envergonhada”

O antigo ministro da Solidariedade e Segurança Social do Governo PSD/CDS, Pedro Mota Soares, manifestou apoio a João Almeida como candidato à liderança do CDS e defendeu que o partido “não precisa” de uma disputa sobre quem é mais democrata-cristão, numa alusão ao discurso de Francisco Rodrigues dos Santos neste sábado, no 28.º congresso do partido, a decorrer em Aveiro.

Em defesa da moção O que nos une, de João Almeida, durante o debate das moções no 28.º congresso, Pedro Mota Soares admitiu que o partido está num “momento difícil”, como já aconteceu noutros tempos. Mas considerou que é possível o CDS reerguer-se numa solução de união. “Juntando, unindo, somando e é por isso que não podemos discutir quem é mais democrata-cristão”, disse. “O futuro do CDS está nesta sala”, disse também.

O antigo dirigente, que actualmente é secretário-geral da Apritel (que representa as operadoras de telecomunicações), atingiu directamente o discurso de Francisco Rodrigues dos Santos ao defender que é desnecessário que o CDS se reveja a sua identidade. “Não precisa de dizer quem nós somos: somos a direita da liberdade, mas também da solidariedade, dos valores, mas também a direita das pessoas e da nação portuguesa”, disse.

Pedro Mota Soares insurgiu-se contra os que dizem existir no CDS uma direita não assumida. “Custa-me ouvir neste palco que há uma direita cobarde, ou uma direita envergonhada, quando o CDS esteve no Governo a salvar o país”, afirmou, recebendo aplausos na sala, alguns de pé. As palmas voltariam a ser ouvidas pouco tempo depois, quando disse que a sua escolha é João Almeida para ajudar a “unir o partido”.

Durante o debate das moções, em nome da moção de João Almeida, Cecília Meireles agradeceu a Francisco Rodrigues dos Santos ter anunciado a intenção de a manter como líder parlamentar, mas reiterou que o seu lugar estava à disposição. Agradeceu-lhe também o empenho na campanha eleitoral que juntos fizeram no Porto. Mas sublinhou que apoiava João Almeida por considerara que este é, neste momento, “o melhor para o CDS e o melhor para Portugal”.

Apoiante da moção de Nuno Melo, o presidente do CDS na Madeira, Rui Barreto, também manifestou o seu apoio a João Almeida. Começando por manifestar “orgulho de, ao fim de 45 anos, o CDS ter chegado ao Governo na Madeira” e de ter acabado com “o poder absoluto" [do PSD] na região, garantiu que tal “foi possível” porque houve “diálogo de três gerações”, e “renovação” - isto “sem por em causa o passado”. E explicou: “Juntámos forças, unimos gerações.” Em jeito advertência, garantiu ainda que “este não pode ser o congresso para a ruptura geracional, este tem de ser o congresso para agregar.”

Quanto ao seu apoio a João Almeida, Rui Barreto começou por sublinhar que é preciso “perceber quem estará mais bem preparado” para ser líder. De seguida questionou: “Não é importante o líder do CDS estar no Parlamento?” E defendeu que, “quando à direita do CDS há dois partidos cujos os lideres estão no Parlamento”, o CDS tem de ser liderado pelo único candidato à liderança que é deputado.

De questões geracionais falou também Alberto Laplaine Guimarães. Mas para defender a candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos, o líder da JP. “É preciso confiar na juventude”, afirmou, arrancando também muitos aplausos à sala.