João Almeida: “Quero ser presidente de um partido livre e não controlado”

Na apresentação da sua moção ao 28.º congresso do CDS, em Aveiro, João Almeida fez um discurso em que refutou várias críticas que lhe são apontadas – o rosto da “continuidade” e do “insucesso” – e no qual deixou recados para o seu adversário Francisco Rodrigues dos Santos.

“Quero ser presidente de um partido livre e não controlado”, disse o deputado, assumindo querer um partido de “militantes livres e soltos, sem controleiros e pressões, sem messianismos, sem coacção”.

O recado era dirigido a Francisco Rodrigues dos Santos que é acusado de controlar com mão firme a Juventude Popular (JP), estrutura que dirige.

O porta-voz da direcção cessante recusou ser o candidato da “continuidade” e prometeu renovação. “Se acham que eu vim para fazer igual com os mesmos, não votem em mim. Se acham que não vamos mudar de vida, não votem em mim”, disse, frisando que, se for eleito presidente do CDS, em cada órgão nacional “dois terços vão ser caras novas”.

Quanto às presidenciais, o candidato à liderança do partido não apontou para uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. “Se por alguma razão for preciso ter um candidato, sei quem é e sei como vamos fazer”, disse, sem nada mais revelar. Quanto às autárquicas, João Almeida disse ter uma "candidatura para manter os resultados”.

Depois de questionar “para onde vai o CDS”, o próprio João Almeida deu a resposta. “Vamos à luta por aquilo em que acreditamos e com a representatividade que queremos conquistar”, disse, considerando que a raiz do partido está no “humanismo personalista” e na “democracia-cristã”. “Há mais de 40 anos que o fazemos, não é ao fim de 40 anos que vamos ter problemas de identidade ou que não sabemos”, afirmou.

João Almeida recusou ser a cara dos resultados de 2019, perguntando ao congresso: “Qual a declaração em que deixei o partido ficar mal?” E questionou ainda se, como deputado, não fizera o que era esperado. E recordou que, como cabeça de lista, conseguiu assegurar que o distrito de Aveiro continuava a assegurar um deputado ao CDS.

O autor da moção “O que nos une” também refutou a crítica de ser o candidato “mais do mesmo”. “Sou candidato mais do mesmo, se sou o da resistência, se sou o da convicção do valor da vida”, disse, acrescentando que é “mais do mesmo”, se se falar da “coragem” para salvar o país da bancarrota. O deputado e antigo secretário-geral puxou ainda dos galões para recusar ser o “candidato do insucesso”, lembrando o seu trabalho como secretário de Estado da Administração Interna no Governo liderado por Santana Lopes, elogiando também o seu antecessor no cargo, Filipe Lobo d’ Ávila, que também é candidato à liderança do CDS.

Promotor da moção Juntos pelo Futuro, Filipe Lobo d’Ávila subiu ao palco para garantir que leva a sua moção a votos e deixar um aviso: “O CDS não precisa de uma revolução que o descaracterize”. A frase pode ser entendida como dirigida a Francisco Rodrigues dos Santos, o candidato que se assume disposto a fazer uma ruptura no partido.

Lobo d'Ávila lança Cristas para Lisboa

No seu discurso, o ex-deputado que foi crítico da direcção cessante começou por se referir a Assunção Cristas, convidando-a a ser novamente candidata por Lisboa. “Na divergência política pública e frontal, não sou daqueles que aplaudem quando dá jeito e descartam quando conveniente”, disse.

Rejeitando um CDS “clube de amigos” ou “partido catavento que a todos quer agradar”, o candidato à liderança lembrou ter avisado “que o caminho não era o correcto”. “Fui o único e sei que, se não o tivéssemos feito, hoje estaríamos pior. O CDS não precisa de uma revolução que o descaracterize”, afirmou.

“Não há donos do partido e o único dono de cada voto é cada um de nós”, disse, depois de se ter dirigido aos “notáveis” do partido que trabalham pelo CDS todos os dias. Lobo d’Ávila esclareceu as informações que davam conta da sua desistência. “Sim, vou a votos”, exclamou, acrescentando que aceitará a decisão e que deseja “um partido inteiro, não é balcanizado fraccionado”.

Abel Matos Santos: que quem conduziu se afaste

Na apresentação da respectiva moção, Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento, corrente interna, propôs que o CDS se assuma como “uma direita a sério, e não uma direita autorizada”. E exigiu que “quem conduziu o partido se afaste” e dê lugar a “novos actores político”, para que “outros sem vícios” possam tomar “conta dos destinos do CDS” e liderem “sem cedências às esquerdas”.

Afirmando que se revê num “CDS que confia na iniciativa privada”, que “acredita na família” como “célula base”, que “defende o interior e nele aposta”, que está “preocupado com aqueles que não podem nascer, devido ao aborto”, que está “preocupado com a ideologia do género” que “nas escolas quer criar um homem novos”, Abel Matos Santos garantiu que quer fazer “um caminho novo, descomplexado, sem medo do politicamente correcto”.

Referindo-se ao adiamento da refiliação de Manuel Monteiro decidido por Assunção Cristas, Abel Matos Santos demarcou-se de um “CDS de votos de gaveta a antigos presidentes que querem voltar”.

Carlos Meira, outro autor de uma moção de estratégia global e candidato a presidente do CDS, desafiou os outros candidatos, antes da votação das moções, a dizer quem são os primeiros vice-presidentes das suas listas e candidatos a secretário-geral.

Carlos Meira: “O CDS bateu no fundo"

No início da sua intervenção, Carlos Meira tentou, sem êxito, levantar o congresso, ao pedir uma homenagem aos fundadores do CDS que estavam há 45 anos no congresso do Palácio de Cristal, no Porto, que foi então cercado por militantes de esquerda. As palmas ouviram-se, mas apenas meia dúzia de pessoas aceitou levantar-se para aplaudir os fundadores, com Carlos Meira a discursar.

Afirmando que o “CDS bateu no fundo” e que “negar em nada ajuda”, Carlos Meira defendeu o fim do “desperdício”, das “avenças”, das “subvenções” e das “negociatas”, porque considera que, para “reerguer o CDS”, o partido “precisa mudar muito”. Mas advertiu que isso “não é o congresso passar cheques em brancos”.