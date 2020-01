Congresso do CDS sem vencedor antecipado e com “geringonças” à espreita

Com a tarefa de escolher o sucessor de Assunção Cristas, o congresso do CDS-PP arranca neste sábado, em Aveiro, sem um vencedor anunciado e com uma tensão evidente. A primeira jornada promete acabar já de madrugada. É nessa altura que será conhecido o resultado da votação das moções de estratégia global dos candidatos, que poderá indiciar o nome do novo líder. Só que esta espécie de primeira volta pode determinar o nascimento de “geringonças” entre os mais votados para conquistar a liderança da direcção. E isso promete aquecer o congresso.

