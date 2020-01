270 cães encontrados em duas caves em Espanha. Alguns tinham as cordas vocais cortadas

A Polícia Nacional espanhola encontrou esta semana cerca de 270 cães em duas caves de duas habitações de Meco e Arganda del Rey, nos arredores de Madrid. Segundo uma publicação daquela força de segurança no Facebook, os animais eram mantidos em jaulas e muitos tinham as cordas vocais cortadas. A polícia acredita que criadores tenham cortado as cordas vocais aos animais para que estes não ladrassem e fossem ouvidos pelos vizinhos.

Os cães, maioritariamente da raça chihuahua e ​pomenerian, foram resgatados esta quinta-feira das duas explorações ilegais e faziam parte de uma rede de tráfico ilegal de cães. As autoridades estimam que os criadores tenham lucrado mais de dois milhões de euros com a venda de cães bebé.

Em vários vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver as condições em que os animais eram mantidos. “Os cães estavam num local construído nas caves de duas casas com más condições higiénico-sanitárias e de habitabilidade, e alguns deles tinham as das cordas vocais danificadas. Actualmente, estão sob a custódia de várias associações de protecção de animais e aguardam a decisão judicial para saber qual o seu destino”, escreve a polícia na publicação.

De acordo com o Partido Animalista contra o Mau Trato Animal (em espanhol, Partido Animalista Contra el Maltrato Animal ou PACMA), que também denuncia o caso, “as fêmeas eram exploradas até a exaustão para dar à luz”. “Os agentes localizaram ainda dois cães mortos e congelados, embrulhados em jornal”, refere o partido na sua página, admitindo que terá sido o responsável por alertar as autoridades para o caso depois de receber uma denúncia anónima.

Cinco pessoas foram detidas, incluindo dois veterinários que, segundo as autoridades, estão entre os principais distribuidores de cães a nível europeu. O grupo foi acusado de maus-tratos a animais, falsificação de documentos e tráfico internacional.