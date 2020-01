Itália: as mais extraordinárias eleições de 2020

As eleições de hoje na região da Emília-Romanha (Bolonha) poderiam ser qualificadas como as mais fantásticas do ano. “O destino passa por Bolonha”, titulou há dias La Repubblica. Raramente se apostou tanto numa eleição regional. Estão em jogo a sorte do governo italiano e a marcha para o poder de Matteo Salvini. Para o Partido Democrático (PD, centro-esquerda), uma derrota na Emília-Romanha equivaleria não só a perder a histórica “fortaleza da esquerda” como sofrer um imenso golpe simbólico.

