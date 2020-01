O crime de manter a Linha do Douro amputada

O Governo, como noticiou Carlos Cipriano no PÚBLICO da passada segunda-feira, pretende lançar um Plano Ferroviário Nacional a partir dos projectos ferroviários já previstos no Plano Nacional de Investimentos 2020-2030. O debate foi aberto com o contributo do Conselho Superior de Obras Públicas, que defende investimentos no valor de cerca de 4000 milhões. Uma das obras propostas é a reabertura, com linha electrificada, do troço da Linha do Douro entre o Pocinho e Barca de Alva, “conjugada com a sua reactivação enquanto ligação transfronteiriça”.

