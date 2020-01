Manifestação contra o avanço do lítio em plena Festa do Fumeiro

A Associação Montalegre com Vida convocou para este sábado, um dos dias altos da Festa do Fumeiro que decorre no concelho, “uma concentração de toda a gente que está descontente com a possível exploração de lítio em Portugal”. Esta é apenas a mais recente chamada de atenção dos movimentos cívicos e ambientalistas e o culminar de um esforço de vários movimentos de cidadãos e ambientalistas têm vindo a desempenhar, na expectativa de manter a opinião pública mobilizada para a oposição a estes projectos.

Continuar a ler