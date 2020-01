Sérgio Conceição põe lugar de treinador do FC Porto à disposição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, colocou neste sábado o lugar à disposição da administração do clube, após a derrota na final da Taça da Liga de futebol com o Sporting de Braga (1-0).

Na “flash interview” da Sport TV, o técnico luso, campeão pelos “dragões” em 2017/18, disse ter colocado o lugar “à disposição do presidente” e afirmou que os “azuis e brancos” estão “sem união dentro do clube”.

“O que falhou hoje? Eu não vi o golo, houve alguns ressaltos e a bola ficou no jogador do Sp. Braga na última jogada. Mais uma vez, tivemos infelicidade num jogo que podia ter caído para qualquer um dos lados. Uma vez mais, e pelo lado positivo, o Sp. Braga mostrou características que durante a época não é costume ver. Parabéns para eles e nós temos de olhar para dentro e com isto estou a dizer que é preciso haver responsabilidade colectiva. A começar por mim e não falo só do grupo de trabalho, mas de toda a gente dentro do clube”, começou por afirmar o técnico portista na sua análise ao jogo.

Depois veio a declaração mais forte: “É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro ano, muito difícil, não houve reforços, nem havia dinheiro. No segundo ano, com a falta de verdade desportiva que houve... E este ano, sem união, fica difícil. O meu lugar está à disposição do presidente.”

O Sporting de Braga venceu neste sábado o FC Porto, por 1-0, no jogo da final da Taça da Liga de futebol, disputado em Braga, com um golo de Ricardo Horta aos 90+5 minutos.