“Ser quase perfeito” é a receita de Pepa para travar o Benfica

O treinador Pepa disse neste sábado que o Paços de Ferreira vai ter de ser “quase perfeito” se quiser pontuar frente ao Benfica, num “jogo muito difícil” da 18.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.

“É um jogo muito difícil, um jogo que temos de desfrutar. Temos de olhar para nós e roçar a perfeição, ser quase perfeitos em todos os momentos. Neste tipo de jogos, é muito importante ter critério na primeira fase”, disse Pepa, em conferência de imprensa.

O técnico pacense fez questão de dizer que “não há equipas imbatíveis” e que olha para todos os jogos com a ambição de somar pontos, mas reconheceu neste Benfica, sem perder fora para o campeonato há mais de um ano (a última derrota, por 2-0, aconteceu em Portimão a 02 de Janeiro de 2019, no último jogo de Rui Vitória como treinador), “uma equipa muito forte”.

“A equipa está em primeiro, foi campeã e amanhã [domingo] vai ter um míni estádio da Luz, mas atrás de nós, pelo menos atrás do nosso banco, estão os nossos e é a eles que nos vamos agarrar. Temos de ter discernimento, alegria nas pernas e muita cabeça. Acredito seriamente que podemos fazer um bom jogo”, referiu.

Apesar de todas as dificuldades, Pepa disse que o Paços também tem de pensar em marcar ao Benfica, o mesmo adversário que na primeira volta venceu por goleada (5-0), mas insistiu na importância de a equipa ter um bom critério.

“O Benfica está muito forte e pode acontecer a qualquer equipa, num jogo, perder por quatro, cinco ou seis, mas ninguém me vai ouvir dizer que este jogo não é do nosso campeonato. É e vamos querer os três pontos, como em todos os jogos, ou um se não conseguirmos vencer. Acima de tudo temos de ter muito critério a sair, qualidade com bola, porque não ter bola é que castiga as equipas”, concluiu.

Na lista de convocados dos pacenses, a principal novidade é Marcelo. O reforço integrou neste sábado, pela primeira vez, os convocados do Paços de Ferreira, numa lista de 19 elementos chamados por Pepa.

O central brasileiro foi o último dos quatro reforços de inverno a juntar-se ao plantel e a chegada do certificado internacional possibilitou esta estreia nos eleitos, apressada também pela ausência do habitual titular Maracás, que cumpre castigo.

“Vai jogar o Mica[el], um grande profissional e um jogador que cumpriu sempre que é chamado”, esclareceu Pepa, na conferência de antevisão ao jogo da jornada que marca o arranque da segunda volta do campeonato.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os dois jogadores - Marcelo e André Micael - são, aliás, as novidades no lote de 19 convocados do técnico pacense, que, por comparação ao jogo com o Gil Vicente (0-0), na última jornada, viu sair o avançado Welthon.

O defesa Bruno Santos, o médio Luiz Carlos e o avançado Diogo Almeida continuam entregues ao departamento médico do clube e voltam a ficar de fora das opções do técnico.

Na primeira volta, no estádio da Luz, o Benfica venceu o Paços de Ferreira, por 5-0, confirmando a esmagadora superioridade no histórico de confrontos, com um total de 33 triunfos (em 41 jogos) para a I Liga, 13 dos quais alcançados (em 20 encontros) no estádio dos pacenses.