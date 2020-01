Portugal termina Europeu de andebol em sexto lugar

Portugal foi, neste sábado, derrotado pela Alemanha por 29-27 e termina a sua participação no Europeu de andebol no sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre na competição.

Num jogo disputado em Estocolmo, a selecção portuguesa já perdia ao intervalo por 14-13, tendo o resultado permanecido equilibrado praticamente até ao final do encontro.

Apesar da derrota e do sexto lugar, Portugal garantiu o seu melhor desempenho de sempre em Europeus, melhorando o sétimo lugar de 2000.

A presença no encontro de atribuição do quinto posto já tinha garantido a Portugal a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.