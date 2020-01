Javi Poves: bola redonda em mundo plano

Há quem diga que Paul McCartney está morto e que Elvis Presley está vivo. Que as vacinas provocam autismo e que as alterações climáticas não existem. Que Hillary Clinton geria uma rede de pedofilia a partir de uma pizzaria e que os egípcios ergueram as pirâmides com a ajuda dos dinossauros. Há gente que acredita nisto. E há gente que acredita que a Terra é plana, um formato em que o Ártico é o centro e a Antártica forma uma parede de gelo em redor do planeta. Chamam-se terraplanistas e, à falta de estimativas credíveis, não parecem ser assim tão poucos, a julgar pelo que se vê nas redes sociais. Sejam eles quantos forem, têm desde Agosto passado um clube de futebol por quem torcer, o Flat Earth FC, que joga na quarta divisão de Espanha e tem ambições de chegar à primeira.

Continuar a ler