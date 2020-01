Barcelona deixa três pontos em Valência

Um autogolo de Jordi Alba, aos 48’, deixou antever que o Barcelona teria de se esforçar muito este sábado para conseguir sair do terreno do Valência com os três pontos. Mas foi precisamente isso que aconteceu, com a equipa da casa a confirmar o triunfo aos 77’, por Maxi Gomez.

Um resultado que manteve os catalães empatados com o Real Madrid no topo da classificação, mas que permite à equipa de Zidane isolar-se no comando caso amanhã vença ou empate na deslocação ao campo do Valladolid.