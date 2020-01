Doze países confirmam casos do novo coronavírus. Na China, 56 milhões de pessoas estão em quarentena

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou este sábado que foi detectado na Austrália o primeiro caso de um paciente infectado com o novo coronavírus, que já matou 41 pessoas na China.

Num comunicado divulgado através do Twitter, Morrison afirmou que se se trata de um cidadão chinês de Wuhan, onde o surto começou, que viajou para Melbourne, na Austrália, a 19 de Janeiro. “Está a ser tratado em isolamento num hospital em Victoria [capital do Estado]. As autoridades estão a localizar e a entrar em contacto com todos os passageiros que viajaram no mesmo voo para Melbourne e com todas as pessoas que tenham tido contacto com o homem desde essa altura”, referiu o primeiro-ministro, acrescentando que “já era esperado que o vírus chegasse à Austrália”. Scott Morrison garantiu que os serviços de saúde australianos estão preparados para diagnosticar, isolar e tratar qualquer caso do novo coronavírus.

Também a ministra francesa da Saúde, Agnès Buzyn, anunciou esta sexta-feira que foram identificados três casos de infecção no país: um paciente em Bordéus e outros dois na zona de Paris. Estes foram os primeiros casos confirmados no continente europeu, depois de os 14 casos de pacientes que estavam a ser examinados no Reino Unido terem sido descartados como negativos — as autoridades britânicas procuram dois mil viajantes que chegaram recentemente de Wuhan para serem submetidos a exames.

Entretanto, os casos confirmados e suspeitas de infecção multiplicam-se em vários pontos do globo: Taiwan (três casos confirmados), Tailândia (quatro casos), Japão (três casos), Nepal (um caso), Malásia (três casos), Coreia do Sul (dois casos), EUA (dois casos), Singapura (três casos), Vietname (pelo menos um caso), Macau (um caso), França (três casos) e agora na Austrália (um caso).

Na China, as autoridades anunciaram na noite desta sexta-feira que o número de vítimas mortais do surto subiu para 41, e que há agora 1300 casos confirmados de infecção. A 41.ª vítima é um médico de 62 anos que morreu em Wuhan depois de estar em contacto com pacientes e contrair o vírus.

Um pouco por todo o país estão a ser tomadas medidas para se conter a propagação deste coronavírus, chamado 2019-nCoV, a apenas alguns dias da celebração do Ano Novo chinês. Vários eventos de Ano Novo foram cancelados, incluindo em Macau. Pelo menos 18 cidades da província de Hubei, com uma população de 60 milhões e cuja capital é Wuhan, decretaram quarentena e impuseram restrições de movimentação — sendo que muitas cidades suspenderam completamente os serviços de transporte. Em Wuhan, por exemplo, não há serviço de autocarro, metro ou barco e foram cancelados todos os aviões e comboios com destino a outras cidades.

Em Xangai, todos os cinemas foram encerrados até 30 de Janeiro para tentar impedir a propagação do vírus. O Governo chinês também ordenou que as entradas em monumentos públicos, onde se juntam milhares de pessoas, fossem suspensas ou canceladas. É o caso da Grande Muralha da China ou da Disneyland. Segundo os meios de comunicação chineses, mais de 1200 militares e médicos foram enviados para Wuhan para ajudar.