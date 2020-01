Movimento Zero entra em período de “reflexão”

O Movimento Zero, formado por elementos policiais da PSP e da GNR, cancelou as acções de protesto nos aeroportos nacionais e encerrou temporariamente o ‘site’ para um período de reflexão, indica um comunicado.

“O Movimento Zero dá por terminada a vigília nos aeroportos nacionais. Ficou demonstrado neste protesto que há homens e mulheres de grande fibra nas instituições PSP e GNR, mas há também uma grande lacuna no corporativismo saudável”, lê-se na nota colocada na página oficial do movimento inorgânico de apoio às profissionais das forças de segurança.

Na terça-feira, o Movimento Zero (M0) concentrou cerca de 100 manifestantes junto ao Aeroporto de Lisboa, num protesto silencioso, enquanto no Porto, em Faro e no Funchal, a vigília teve menos adesão.

O Movimento Zero, um movimento social inorgânico criado em Maio de 2019 e que na manifestação das forças policiais realizada em Novembro do ano passado foi bastante visível, alega ainda que “a sociedade portuguesa está também pouco receptiva a uma cidadania activa” e não esconde que “o sentimento é de que afinal os polícias estão bem, e os poucos que lutam é que estão mal”.

Assim, as comunicações entre os elementos do movimento ficam encerradas até 1 de Fevereiro, sendo o período “usado para ponderação e reflexão individual”.