Jorge Brito Pereira deixa de ser advogado de Isabel dos Santos, sai da Uría e suspende actividade

O principal advogado da empresária Isabel dos Santos, considerada a mulher mais rica de África, decidiu abandonar a sociedade Uría Menéndez-Proença de Carvalho, onde é sócio desde 2016, cessar a representação da filha do ex-Presidente de Angola e suspender a actividade como advogado nos próximos meses para reflectir sobre o que se está a passar na sequência das divulgações feitas no caso Luanda Leaks. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo próprio advogado Jorge Brito Pereira que diz ter tomado a decisão “para não prejudicar o bom nome e a reputação” da sociedade.

Numa resposta enviada por email ao PÚBLICO, o advogado adianta: “Face às informações publicadas nos últimos dias a propósito dos designados Luanda Leaks, sem qualquer admissão de culpa, entendi que, ouvidos alguns dos meus sócios, para não prejudicar o bom nome e a reputação da Uria Menéndez-Proença de Carvalho, devia renunciar à minha condição de sócio com efeitos imediatos”.

Explica que apresentou na tarde desta quinta-feira essa mesma carta de renúncia. “Foi também meu entendimento que, face à minha decisão de interromper o compromisso que tinha com o escritório, deveria fazer uma suspensão da minha actividade profissional como advogado e aproveitar os meses que se seguem para, além de ponderar tudo o que ocorreu nas últimas semanas, finalizar a minha tese de doutoramento”. E completa: “Assim, como consequência imediata e necessária desta decisão, cessarei também o patrocínio jurídico à Engenheira Isabel dos Santos e às sociedades que lhe estão associadas e, por isso mesmo, renunciarei, nos próximos dias, a todos os cargos que ocupava em órgãos sociais relacionados com as ditas sociedades. Esta informação foi ontem [quinta-feira] mesmo comunicada à Engenheira Isabel dos Santos”.