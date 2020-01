Costureiras voluntárias preparam 1500 vestidos e calções para doar a Cabo Verde

Um grupo de costureiras voluntárias de Santa Maria da Feira está a preparar com materiais doados 1500 vestidos e calções de criança, propondo-se até Fevereiro fazer a oferta dessas peças a povoações carenciadas de Cabo Verde.

A iniciativa das artesãs desse concelho do distrito de Aveiro integra o projecto internacional “Dress a Girl Around the World – Veste uma Menina em todo o Mundo”, que em Portugal também cria vestuário para rapazes, conta com 60 grupos dispersos por todo o país e tem na Feira a sua maior comunidade, com cerca de 200 voluntários dos sete aos 84 anos.

A coordenadora local do projecto é Virgínia Familiar, que explica que a missão da equipa – constituída na sua maioria por costureiras, mas também por electricistas, afinadores de máquinas e outros técnicos – é garantir uma peça de roupa nova a crianças de países em desenvolvimento que “muito provavelmente” nunca tiveram vestuário a estrear.

“O movimento fundador começou por propor um vestido novo para as meninas se sentirem melhor e mais cuidadas, o que ajuda à sua auto-estima e afirmação”, explicou a responsável à Lusa. Contudo, “depois das primeiras entregas feitas por Portugal, percebeu-se que os meninos ficavam tristes por não receberem nada e então decidimos também criar calções para eles”, acrescentou.

Desde Novembro de 2017, o grupo de Santa Maria da Feira já produziu para crianças dos dois aos 12 anos mais de 850 vestidos e 2.500 calções – sempre acompanhados por cuecas. Resultando de tecidos, linhas e elásticos doados por particulares e por empresas de produção ou revenda têxtil, as peças privilegiam o algodão, que é o material mais saudável e ajustado às diferentes temperaturas dos territórios a que esse vestuário se destina, e apostam também em padrões coloridos, pela sua componente optimista e motivadora.

Sempre que possível, o corte das peças adopta modelos que possam ajustar-se a diferentes fases do crescimento da criança e o trabalho final é complementado com elementos decorativos – também doados – como “fitas de viés e de cetim, peitilhos em croché e rendas”.

Virgínia Familiar realçou que a confecção desse vestuário é sempre realizada num encontro de registo familiar e informal, “para o projecto também cumprir a sua missão de lutar contra o isolamento social e as pessoas não se acomodarem a fazerem sozinhas em casa aquilo que podem fazer com outras”, em espírito de convívio e partilha.

Esses encontros verificam-se com periodicidade mensal a trimestral no Salão Paroquial de Mosteirô, onde se reúnem para o efeito mais de 32 máquinas de costura disponibilizadas por voluntários do grupo – muito dos quais não sabem costurar e se dedicam a tarefas “igualmente importantes como cortar linhas, passar a ferro, compor os kits de peça e cueca, organizar tudo por tamanhos, etc.”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na fase actual, estão a ser ultimados os 1500 vestidos e calções destinados a Cabo Verde, mais precisamente ao Tarrafal, onde serão distribuídos por Virgínia Familiar e três outras voluntárias, com a ajuda de instituições sociais locais.

Vários países como destino

Desde 2017, esse conjunto específico de voluntários já costurou 4275 peças que vêm sendo encaminhadas para regiões pobres de Angola, Cabo Verde, Etiópia, Guiné-Bissau, Índia, Marrocos, México, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Tailândia, mas, apesar dessa experiência, há uma dificuldade que se repete. “Precisamos de apoios para fazer o transporte de tudo. Desta vez, por exemplo, já conseguimos donativos para pagar oito malas de roupa para levar no avião, a 80 euros cada, mas ainda nos faltam pelo menos mais duas, só para esta viagem”, contabilizou a responsável.