Bebé morre em hospital com urgência fechada. Unidade de saúde está a investigar

Um bebé de 18 dias morreu na madrugada desta quinta-feira no Hospital de Chaves, para onde foi transportado pelo INEM depois de ser assistido em casa. A notícia do Correio da Manhã foi confirmada ao PÚBLICO pelo gabinete de imprensa do conselho de administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD), de que faz parte o Hospital de Chaves, onde a urgência pediátrica encerra a partir das 20h, ficando apenas um médico de prevenção que pode deslocar-se num período máximo de 30 minutos à unidade hospitalar.

