Portagens do interior vão ser reduzidas em breve, garante ministra da Coesão

O Governo está a trabalhar num modelo para reduzir as portagens nas vias do interior e na Via do Infante baseado em descontos de quantidade e de dias específicos, nomeadamente ao fim-de-semana. Essa redução será para aplicar em breve, prometeu a ministra da Coesão Territorial que está a ser ouvida na Assembleia da República sobre a proposta do Orçamento do Estado para este ano (OE 2020).

Sem falar de prazos ou valores, a governante disse querer que a medida “esteja no terreno o mais rapidamente possível”.

A intenção é beneficiar quem ali trabalha e promover a visita aos territórios do interior, vincou Ana Abrunhosa que, no entanto, não quis adiantar as características desse regime que está a ser preparado com os ministérios das Finanças e das Infra-estruturas. “Não nos comprometemos para já com percentagens e prazos, mas garantimos que esta medida tem grande prioridade”, vincou a ministra.

Ana Abrunhosa disse haver já um grupo de trabalho composto pelos três ministérios para desenhar um “regime mais simples e claro para os cidadãos, com menores custos para os que habitam no interior e para os que o visitam, garantindo maior utilização das infra-estruturas já construídas e uma redução da sinistralidade rodoviária”.

Questionada depois pelos deputados sobre a razão para isso não estar já no Orçamento, a ministra replicou que “a redução de portagens não tem que estar no Orçamento” e disse que está já a trabalhar na portaria que irá defini-la. “Não precisamos do mandato da Assembleia da República mas do apoio” ao princípio de reduzir aqueles custos para os cidadãos.

Acrescentou ainda que leva o “contributo dos feriados”, mostrando que isso não estava a ser contemplado - apesar de ser habitual os portugueses fazerem viagens dentro do país aproveitando os fins-de-semana prolongados proporcionados pelos feriados.