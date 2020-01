Deputados alteram regras para os votos e agora não conseguem votar nenhum

Rever o regimento da Assembleia da República, neste caso sobre a questão dos votos, está a revelar-se um exercício cada vez mais difícil, especialmente porque há agora mais partidos e os interesses não são coincidentes. Nesta sexta-feira, com a votação cruzada de propostas e a retirada, pelo PS, de um texto que tinha apresentado, os deputados chegaram a um impasse: permite-se que os partidos apresentem votos de congratulação, protesto, condenação e saudação, mas depois nenhum pode ser votado, tornando aquelas iniciativas completamente ineficazes.

Nesta sexta-feira, os deputados conseguiram colocar-se de acordo para que apenas os votos de pesar e os votos da autoria do presidente da Assembleia da República sejam directamente apreciados no plenário desde que entregues com pelo menos 48 horas de antecedência. Todos os votos das restantes quatro categorias são remetidos para as diversas comissões, decidiram os deputados – só o PAN foi contra.

Porém, o passo seguinte que era definir como esses textos eram discutidos ou votados no plenário não foi conseguido. Porquê? Porque foram chumbadas as propostas da Iniciativa Liberal, do Bloco, do PCP e do CDS; e o PS retirou a sua depois das críticas de ser demasiado restritiva da liberdade dos deputados.

A Iniciativa Liberal propunha que a subida a plenário só se pudesse fazer se pelo menos dois partidos se juntassem pela defesa de um voto. O Bloco propunha uma distribuição de votos permitidos consoante a representação parlamentar dos partidos (PS 35; PSD 27; BE 18; PCP 14; CDS 8; PAN 8; PEV 6; Chega, IL e Livre 3 cada). O PCP queria que os votos pudessem subir sempre os partidos o pedissem. O CDS e o Chega queriam manter o actual regime, e até dar mais tempo para a discussão. E o PS, que apertava a malha entre um voto por sessão legistativa para os grupos parlamentares até cinco deputados e até quatro votos por sessão para as bancadas com mais de 46 deputados, acabou por retirar a proposta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, os partidos vão tentar, durante uma semana, encontrar uma solução que consigam fazer aprovar.

Antes ainda da votação, o deputado André Ventura saiu da sala em protesto pelo que disse ser a tentativa de “silenciamento” dos partidos mais pequenos – que começou nos tempos de intervenção e se estende agora à apresentação de iniciativas políticas. O Chega e o PAN são os partidos que mais votos têm apresentado – chegaram às dezenas, o que levou o presidente Ferro Rodrigues a pedir que se estabeleçam regras para evitar esta profusão de propostas.

Já Joacine Katar Moreira, do Livre, defendeu o alargamento dos direitos regimentais dos deputados não inscritos em partidos. A reacção do bloquista José Manuel Pureza, citada pela Lusa, pôs toda a sala a rir quando, logo a seguir, perguntou: “Isso é uma antecipação de alguma coisa, senhora deputada?” “Antecipação nenhuma, senhor deputado, é uma hipótese”, argumentou a deputada do Livre, partido que já ameaçou retirar-lhe a confiança política - o que implicaria que ficasse no Parlamento como deputada não-inscrita.