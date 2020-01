A Fnac está à procura de novos talentos (e agora também em ilustração)

Arrancou mais uma edição do concurso Novos Talentos Fnac. Em nota à imprensa, a Fnac refere estar à procura de “talentos nacionais ainda desconhecidos para lhes dar palco”. Pela primeira vez, às categorias Cinema, Escrita, Fotografia e Música junta-se uma nova, a de Ilustração.

As submissões são gratuitas e decorrem até 5 de Abril, no Facebook. Os vencedores vão ser conhecidos na entrega de prémios, a realizar-se no final de Maio.

Cada categoria vai ter um vencedor e duas menções honrosas. O vencedor de cada categoria recebe, além de vários prémios aqui descritos, 1250 euros. Já o vencedor em Ilustração, que tem de apresentar três originais, vai ver o seu trabalho exposto nos fóruns da FNAC e uma ilustração impressa nos sacos de papel da FNAC em 2021.

“Nomes fortes” da ilustração nacional vão compor o júri: João Fazenda (colaborador de jornais como o The New York Times), Catarina Sobral (ilustradora de livros), Leonor Zamith (autora de 400 Super Missões) e Bernardo Carvalho (fundador da editora Planeta Tangerina).

Quanto à categoria de Cinema, basta enviar uma curta-metragem até oito minutos; na Escrita, pede-se um conto até 12 mil caracteres; em Fotografia, um portefólio de 12 a 18 fotografias; em Música, um tema original. Cada secção vai ter um júri de quatro nomes nacionais das respectivas áreas, totalizando 20 jurados a avaliar as participações.

Mais informações e regulamentos para cada categoria estão disponíveis no site oficial do concurso.