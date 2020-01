Republicanos preparam defesa de Trump com fidget spinners e um olho nas eleições

À medida que as horas vão passando no julgamento do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alguns senadores do Partido Republicano começam a comportar-se como se estivessem a meio de uma reunião particularmente longa e aborrecida.

Um deles, o senador Richard Burr, da Carolina do Norte, aproveitou uma pausa para enviar a mensagem de que o Partido Democrata ainda não conseguiu entusiasmar ninguém com os seus esforços para afastar o Presidente da Casa Branca. Na quinta-feira, durante a hora de almoço, Burr distribuiu dezenas de fidget spinners pelos seus colegas, para os manter entretidos.

Foto Mark Rounds, do Partido Republicano, brinca com um fidget spinner REUTERS/Susan Cornwell

“Não sei o que mais podem eles dizer. Ouvimos os argumentos todos nas primeiras 13 horas”, disse outro senador republicano, Ron Johnson, do Wisconsin, referindo-se aos sete congressistas do Partido Democrata, liderados pelo congressista Adam Schiff, que apresentam a acusação contra o Presidente Trump desde quarta-feira.

“Schiff deve ir na sétima hora a repetir a primeira hora, e isso é muito aborrecido”, disse o senador Mike Rounds, do Dacota do Sul. “Significa que, pelos vistos, há muita gente que não está a prestar atenção.”

Batalha por testemunhas

Mesmo descontando a já esperada dose de propaganda política, no Partido Republicano, para tentar influenciar quem ainda não se decidiu sobre a culpa ou a inocência de Donald Trump nas acusações de abuso de poder e de obstrução do Congresso, nada indica que o Partido Democrata está hoje mais perto de alcançar a única vitória que poderia trazer surpresas ao julgamento: a audição de testemunhas próximas do Presidente norte-americano, como o antigo conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, ou o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney.

Como o Presidente Trump só pode ser condenado com uma maioria de dois terços do Senado (67 em 100), resta ao Partido Democrata convencer pelo menos quatro senadores do Partido Republicano a irem contra os seus líderes numa votação que deverá ter lugar no final da próxima semana.

No lado republicano, os olhos estão postos nos senadores que, segundo os actuais padrões da política norte-americana, são vistos como moderados: Susan Collins (Maine), Mitt Romney (Utah), Lisa Murkowski (Alasca) e Lamar Alexander (Tennessee). Mas é preciso acompanhar também alguns senadores do Partido Democrata, eleitos em estados onde o Presidente Trump é popular: Doug Jones (Alabama), Gary Peters (Michigan) ou Kyrsten Sinema (Arizona).

Com mais um ou outro nome, é este grupo que vai decidir se as provocações do senador Richard Burr, com a oferta de fidget spinners, não esconde também algum nervosismo no lado republicano.

À excepção de Lamar Alexander, de 79 anos (que termina o mandato em Novembro e não se vai recandidatar), todos os outros estão a tentar perceber se um voto contra a maioria do seu partido, na próxima semana, será equivalente a uma sentença de morte política nos seus estados.

E depois de um início de julgamento em que tudo parecia estar em aberto para o Partido Democrata, os dias foram passando sem nenhum sinal de que o trabalho da equipa de acusação – que termina esta sexta-feira – esteja a causar rombos no Partido Republicano.

Lisa Murkowski, uma das senadoras republicanas que o Partido Democrata não pode perder, confirmou à CNN que vai esperar pelos argumentos da defesa de Trump, entre sábado e terça-feira (domingo é dia de descanso), para tomar uma decisão.

Mas o facto de Murkowski ter repetido, na quinta-feira, um dos principais argumentos da Casa Branca contra a convocação de testemunhas, não é um sinal encorajador para os democratas.

O Presidente Trump e seus apoiantes dizem que o Partido Democrata devia ter esperado pelas decisões dos tribunais sobre a proibição da Casa Branca de autorizar depoimentos durante as audições na Câmara dos Representantes – um processo que podia durar meses, em ano de eleições presidenciais.

“A Câmara dos Representantes decidiu que não queria atrasar o processo por ter de ir para os tribunais”, disse Lisa Murkowski. “E agora querem que sejamos nós a ir para os tribunais.”