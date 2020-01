Novo coronavírus chegou à Europa: dois casos confirmados em França

A ministra francesa da Saúde, Agnès Buzyn, confirmou esta sexta-feira que foram identificados dois casos de infecção pelo novo coronavírus: um paciente em Bordéus e outro na zona de Paris. São os dois primeiros casos confirmados no continente europeu.

A responsável gaulesa, citada pela Reuters, afirma que é provável a existência de mais casos no país.

A chegada do novo coronavírus ao continente já era considerava “provável” pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, que recomendou a “imposição de medidas rigorosas” para tentar evitar o contágio.

Entretanto, as primeiras análises ao novo tipo de coronavírus que está a levar a China a pôr várias cidades de quarentena, para tentar conter a infecção, estão a ser publicadas em revistas científicas e revelam um vírus semelhante ao do surto de SARS, em 2003, que surgiu em Guangdong, no Sul da China, embora menos agressivo, mas eficaz a passar de pessoa para pessoa.