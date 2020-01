Ataque com arma de fogo na Alemanha faz pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas durante num ataque com arma de fogo em Rot em See, no Sul da Alemanha. O presumível autor do ataque, que mantinha uma relação “pessoal” com as vítimas, já foi detido, acrescenta a polícia germânica.

O presumível autor do ataque é alemão e foi detido num prédio situado nas imediações da estação ferroviária daquela cidade, informou a polícia alemã sem fornecer mais detalhes, citada pelo El País. Algumas vítimas pertenceriam à mesma família. Não há indícios da existência de mais atacantes.

O incidente ocorreu às 12h45 (11h45 em Lisboa), nas imediações de um restaurante de Rot am See, localidade a norte de Estugarda.