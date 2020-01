Angola: quando a crise é grande nem os Santos ajudam

Ao fim de dois anos no poder, João Lourenço tem muito pouco para apresentar em seu benefício. A economia está em recessão e vai continuar até 2022, ano de eleições. Com uma inflação prevista de 24% para este ano e um desemprego jovem de 56%, “a situação social é explosiva”. O cerco judicial à família do ex-Presidente é uma forma de desviar as atenções?