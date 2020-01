Figueira da Foz lança rede de 60 bicicletas partilhadas

A partir desta sexta-feira já é possível utilizar o sistema de bicicletas partilhadas da Figueira Foz. A autarquia apresentou as Figas, um conjunto de 60 bicicletas que, de acordo com o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, vai contribuir para “a descarbonização da mobilidade” naquela cidade do distrito de Coimbra.

O sistema constituído por 40 veículos com motor eléctrico e 20 exclusivamente mecânicos representa para o município um investimento de 260 mil euros, comparticipado a 85% por fundos comunitários. Os dois tipos de bicicleta, que poderão ser encontradas em sete pontos diferentes da Figueira, explicou Carlos Monteiro, no lançamento das Figas, vêm dar resposta a necessidades diferentes, uma vez que as eléctricas, tradicionalmente, são utilizadas em deslocações maiores, que alcançam um raio de 15 quilómetros. Por outro lado, as mecânicas costumam ser utilizadas para viagens mais curtas, de cinco quilómetros, referiu.

As sete estações estão distribuídas pelo Terminal de Autocarros e Câmara Municipal na frente ribeirinha, Torre do Relógio, Ponte Galante e Muralha de Buarcos junto à praia, e Abadias Norte (que serve as escolas de segundo e terceiro ciclo João de Barros e secundária Joaquim de Carvalho) e Quinta da Borloteira (junto ao centro escolar de S. Julião) na parte mais interior da malha urbana.

As bicicletas poderão ser desbloqueadas das respectivas docas através da aplicação Figas, que tem um mapa dos pontos e preçário de utilização. A subscrição anual custa 23 euros, a semestral 15 euros e a mensal cinco euros. Para utilizações de mais curta duração, desbloquear custa um euro, ao qual acrescem 10 cêntimos por minuto. A aplicação e gestão do sistema está a cargo da empresa We Go Share, a quem a autarquia contratou o serviço.

O presidente da autarquia espera que “as pessoas se habituem a andar de bicicleta”, numa cidade sem grandes elevações que tem “entre 10 a 15 quilómetros de ciclovia”, sendo que está desenhada a ligação à eurovelo 1 (rede europeia de ciclovias que percorre a costa atlântica), bem como a ligação a Coimbra.