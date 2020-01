“Água suja” e “mel do mar”, alimentos para despertar consciências

A data é simbólica: 2020. Por isso, o mais importante festival gastronómico de Espanha e um dos mais importantes do mundo, o Madrid Fusión, que celebrou 18 anos, quis olhar para o futuro. E uma das coisas que viu foi o regresso ao “essencial”, seja como for que o interpretemos. Entre 13 e 15 de Janeiro, num dos pavilhões da Ifema, a feira de Madrid, centenas de chefs de Espanha e do mundo juntaram-se para, como acontece há 18 anos, falarem do presente e do futuro da comida. Muitos deles aproveitam este momento para mostrar o trabalho que têm estado a desenvolver, apresentar novidades, lançar novas ideias.

Continuar a ler