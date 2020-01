EDP revela projecto de Alejandro Aravena para Lisboa

O peso e a textura do betão são a face mais pública do novo edifício do complexo EDP na zona ribeirinha de Lisboa, cujas obras têm início já em Fevereiro nos terrenos da empresa situados no Aterro da Boavista. Cerca de 800 funcionários vão juntar-se ao mesmo número que já trabalha no primeiro edifício construído por Manuel e Francisco Aires Mateus, que agora será enquadrado na Rua D. Luís I pela arquitectura do chileno Alejandro Aravena, Prémio Pritzker de 2016. Como explicou António Mexia, líder da EDP, as janelas desenham-se como fendas, com largura e altura variadas, chegando a juntar três pisos, escondem verdadeiros lugares de meditação, porque o trabalho já não é o que era. O Ípsilon desta edição de sexta-feira considera Aravena uma das figuras de 2020.