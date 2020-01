As imagens de uma China de quarentena por causa do novo Coronavírus

Pelo menos dez cidades da província de Hubei, com uma população de 60 milhões e cuja capital é Wuhan, decretaram nos últimos dias o estado de quarentena e impuseram restrições de movimentação por causa do novo coronavírus. Também como medida de precaução, muitas cidades suspenderam completamente os serviços de transporte. Em Wuhan, região onde o surto começou, não há serviço de autocarro, metro ou barco e foram cancelados todos os aviões e comboios com destino a outras cidades.

De acordo com os últimos balanços das autoridades de saúde, o número de mortos na China devido ao surto de coronavírus subiu esta quinta-feira para 26. Os casos confirmados aumentaram também para 830 só na China, e o vírus já foi detectado noutros países como Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, EUA, Singapura e Vietname. De acordo com as autoridades chinesas, há 1072 casos suspeitos.

A região metropolitana de Wuhan está a construir um hospital de 25 mil metros quadrados para acolher pacientes do surto. O hospital especial está preparado para acomodar 1000 camas, com abertura prevista para 3 de Fevereiro, reúne recursos médicos para fornecer tratamento isolado e eficiente para pacientes infectados, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.