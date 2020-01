Oi vende 25% da Unitel à Sonangol por mil milhões

A Pharol, que tem 5% da operadora brasileira Oi, anunciou esta sexta-feira que a empresa vendeu a sua posição de 25% na operadora móvel Unitel por mil milhões dólares (cerca de 900 milhões de euros).

A Unitel é um dos dossiês polémicos entre Isabel dos Santos e a Sonangol, e a posição de 25% da filha do ex-presidente de Angola nesta empresa (detida através da Vidatel) faz parte do leque de bens que lhe foi arrestado pela justiça angolana no final de Dezembro.

Com a compra da posição da Oi, a Sonangol assegura já uma fatia de 50% do capital. Os restantes 25% estão nas mãos de uma sociedade Geni, cujo maior accionista é o general Leopoldino do Nascimento.

A Oi ficou com esta participação que era da antiga Portugal Telecom e há anos que a mantinha na lista de activos disponíveis para venda, mas estava de mãos atadas devido ao conflito que mantinha com os restantes sócios angolanos, encabeçados por Isabel dos Santos, em torno do pagamento de dividendos.

No ano passado, o tribunal arbitral de Paris condenou a Sonangol, a Vidatel (de Isabel dos Santos) e a Geni a pagarem aos brasileiros mais de 600 milhões de euros.

Depois da aproximação entre a Oi e a Sonangol, e o afastamento da empresária da gestão executiva da Unitel, esta operação põe fim ao longo litígio da Oi com os sócios angolanos.

A participação da Oi na Unitel é detida através da PT Ventures, que por sua vez está na Africatel. São as acções da PT Ventures que agora vão passar para a esfera da Sonangol.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o comunicado divulgado ao mercado, o negócio, o valor total da transacção é de mil milhões de dólares, dos quais 699 milhões foram hoje pagos pela Sonangol à Africatel. Outros 60,9 milhões foram pagos pela Sonangol “antes da transferência das acções da PT Ventures” e outros 240 milhões serão “pagos incondicionalmente” até 31 de Julho de 2020, “sendo assegurado à Africatel um fluxo mínimo mensal de 40 milhões” a partir do próximo mês de Fevereiro.

A venda inclui também a participação de 40% na Multitel, empresa de serviços de redes de telecomunicações, igualmente detida pela PT Ventures.

A Oi recorda que esta operação de alienação está prevista no plano de recuperação judicial (a companhia esteve à beira da falência) e no plano estratégico divulgado em Julho passado.