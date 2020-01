lsabel dos Santos põe participação maioritária da Efacec à venda

Isabel dos Santos, que detém 57,2% da Efacec, colocou à venda a sua participação, “com efeitos definitivos”, informou esta sexta-feira o Conselho de Administração da empresa nortenha, em comunicado. A liderança da empresa passa agora a ser assumida pela Têxtil Manuel Gonçalves e Grupo José de Mello, que detêm o restante capital.

É, depois do EuroBic, a segunda venda de negócios em Portugal, na sequência do Luanda Leaks.

Na sequência da decisão, Mário Leite da Silva, braço-direito da empresária, renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Efacec e Jorge Brito Pereira, também próximo dos negócios da angolana, renunciou ao cargo de presidente da Assembleia Geral da Efacec Power Solutions, ambas “com efeito imediato”.

De acordo com o comunicado divulgado, “Isabel dos Santos solicitou ao Conselho de Administração para iniciar, com efeito imediato, as diligências necessárias para concretizar a sua saída da estrutura accionista da Efacec Power Solutions, tendo o Conselho de Administração para esse efeito, desde já, nomeado assessores”.

O Conselho de Administração da Efacec deixa “uma palavra de tranquilidade e confiança a todos os nossos trabalhadores, clientes e fornecedores”, acrescentando que, em conjunto, será possível “manter e reforçar a posição da Efacec como uma referência nos sectores onde actua, retribuindo a confiança de centenas de clientes em todo o mundo”. É ainda referido que “a Comissão Executiva continua vinculada, a princípios de independência e de uma gestão sã, diligência e boa-fé e totalmente focada na concretização do plano de desenvolvimento de negócio para 2020, com atenção aos interesses de todas as suas partes interessadas, incluindo os seus clientes, colaboradores e fornecedores”.