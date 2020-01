Chineses estão a comprar bancos angolanos em Portugal

Depois do ciclo de investimento dos últimos anos, verifica-se agora um movimento de saída de capitais angolanos da banca em Portugal. Na sequência das notícias ligadas ao Luanda Leaks, e depois do arresto de bens em Angola e de ter sido constituída arguida neste país africano, Isabel dos Santos está vendedora dos 42,5% do capital que detém no português EuroBic. Em paralelo, o angolano Banco de Negócios Internacional (BNI) está a ultimar a venda do BNI Europa, criado em 2014 e com sede em Lisboa, a um grupo chinês, o KWG, e o Banco Atlântico Europa vai ser comprado pelo Well Link, de Hong-Kong.

